Villámgyors töltés bankkártyával? Már Pécsen is valóság!

A Tesla 2023-ban kezdte meg töltői új generációjának fejlesztését, majd 2024-ben jelentek meg az első V4-es Superchargerek. Egyelőre azért nem elterjedt még, de már Magyarországon is van egy, a 250 kW-os töltést hosszabb kábelen nyújtó, közvetlen bankkártyás fizetést is kínáló állomás.