3 órája
Villámgyors töltés bankkártyával? Már Pécsen is valóság!
Pécsett megnyílt a Tesla új Supercharger állomása, melyen Magyarországon elsőként már a legújabb, V4-es oszlopok is elérhetők.
A Tesla 2023-ban kezdte meg töltői új generációjának fejlesztését, majd 2024-ben jelentek meg az első V4-es Superchargerek. Egyelőre azért nem elterjedt még, de már Magyarországon is van egy, a 250 kW-os töltést hosszabb kábelen nyújtó, közvetlen bankkártyás fizetést is kínáló állomás.
Az első hazai V4-es Superchargerek néhány napja Pécsett a Makay I. úti Tesco parkolójában váltak elérhetővé, a nyolc oszlopból jelenleg négy aktív. Az oszlpok a Teslák mellett más márkájú villanyautók kiszolgálására is képesek.
