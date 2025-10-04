Megéri? Jóval drágább az elektromos autók szervizelése, mint gondolnánk!

Az elektromos járművek terjedése megállíthatatlan, ám az autósoknak számolniuk kell azzal, hogy a szervizköltségek még mindig meghaladják a benzines társaikét. A Német Biztosítók Szövetsége (GDV) 2021 és 2023 között vizsgálta a helyzetet: egy villanyautó javítása pedig 30–35 százalékkal is többe kerülhet, míg kárigénye átlagosan 15–20 százalékkal magasabb. Az adatok szerint ugyan a villanyautók kevesebb káreseményt okoznak, sőt, a casco statisztikákban kedvezőbb képet mutatnak, de amikor mégis baj történik, a szervizszámla jóval borsosabb. Ez részben az akkumulátor sajátosságaiból fakad: sok esetben nem elég egyetlen modul cseréje, az egész egységet kell újítani, ami drasztikusan megdobja a költségeket.

Többe kerül egy villanyautó javítása, mint egy belsőégésű motoros járműé – egyelőre! Fotó: MW

Mitől drágább egy villanyautó javítása?

A szakértők szerint több tényező is indokolja a különbséget. Sérülés esetén gyakran az egész akkumulátort kell cserélni, ami több millió forintos kiadást jelenthet, ráadásul a javítási eljárások is speciális protokollt igényelnek. A villanyautók baleseti helyreállítása így hosszabb munkát és nagyobb költséget von maga után, miközben a megfelelő szervizhálózat is szűkös. Kevesebb műhely rendelkezik a szükséges felszereléssel, ezért a várakozási idő és a cserekocsi költsége is növeli a számlát. Mindezek mellett a modern technológia drágább alkatrészeket hoz magával, így egy-egy elem pótlása költségesebb lehet, mint egy hasonló kategóriájú benzines autónál.

Fontos azonban kiemelni, hogy bár az elektromos autóknál nincs olajcsere, a futómű és a fékbetétek karbantartása ugyanúgy szükséges, ám ezek nem kerülnek többe, mint a hagyományos modellek esetében. Az elektromos autó fenntartásának egyik paradoxona tehát az, hogy miközben bizonyos karbantartási költségeket megspórol a tulajdonos, más tételeknél akár sokszoros kiadásokkal is szembesülhet.

Drágább szervizelés – ez a jövő?

A témában megkérdeztük Bischoff Zoltánt, a Mecsekpölöskei Autójavító Kft. vezetőjét, aki szerint hosszú távon az elektromos autóké a jövő, de számos feltételnek teljesülnie kell. „A villanyautók akkor válhatnak igazán versenyképessé, ha egy töltéssel legalább 1000 kilométert meg tudnak tenni, és a töltés ideje nem haladja meg a 10 percet. Ehhez azonban elengedhetetlen a teljes körű töltőhálózat kiépítése is” – hangsúlyozta. A szakember kiemelte, hogy bár az elektromos autók teljesítményben már most is felülmúlják a belsőégésű modelleket, áruk lényegesen magasabb. A mindennapi szervizköltségek tekintetében ugyan valóban spórolhatunk az olajcserén, de ha akkumulátorhibáról van szó, az az autó gazdasági értelemben gyakorlatilag nullára értékelődik.

Ha egy elektromos járműben az akkumulátort cserélni kell, az szinte mindig anyagi totálkárt jelent. Kérdés az is, hogy 15 éves korukra mennyire bírják majd ezek az akkumulátorok – tette hozzá.

A szakértők szerint, ahogy nő az elektromos autók száma, a javítási tapasztalat is szélesebb körben terjed. Ez középtávon árleszorító hatással járhat, és a szervizek is fokozatosan alkalmazkodnak az új technológiához. Bár ma még drágább a villanyautó javítása, a trendek arra utalnak, hogy a különbség csökkenni fog, és idővel a villanyautók szervizköltségei is közelíthetnek a benzinesekéhez.