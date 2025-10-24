Baj lehet, ha nem lép időben! Több mint 7600 pécsi vízóra jár le az év végén

Pécsen 2025-ben összesen 7641 felhasználói tulajdonú vízóra – ebből 6349 mellékvízmérő – veszíti el hitelességét az év utolsó napján, 2025. december 31-én. A vízmérők hitelessége jogszabály szerint nyolc évre szól, a 2017-ben vagy korábban felszerelt vízmérőket ezért idén kötelező cserélni vagy hitelesíttetni. A Tettye Forrásház Zrt. tájékoztatása szerint a vízmérők cseréje és szakszerűségi vizsgálata folyamatosan, ütemezetten zajlik, a legtöbb érintett ügyfél már intézkedett a szükséges lépésekről. A mellékmérők 12,5 százalékára, mintegy 960 darabra azonban még nem érkezett megrendelés sem cserére, sem szakszerűségi vizsgálatra.

A vízóra csere kötelező nyolc évente . Fotó: MW

A társaság adatai szerint összesen 814 ügyfél nem jelezte eddig a vízóra csere igényét. Ők október végén tértivevényes értesítőt kapnak a teendőkről, illetve az esetleges jogkövetkezményekről.

Egységes szabályozás: nyolcévente kötelező a vízóra csere

A vízmérők cseréjére vonatkozó szabályok országosan egységesek, tehát Baranyában, Pécsen sincs kivétel. Azokat a mérőket, amelyek alapján egyéni számlát készítenek, a vonatkozó jogszabályok szerint nyolcévente kötelező cserélni. Amennyiben a tulajdonos ezt elmulasztja, a mérő elveszíti hitelességét, és a felhasználó egyéni vízszolgáltatási szerződése a jogszabályoknak megfelelően az év utolsó napján automatikusan megszűnik.

A szolgáltató és a fogyasztó felelősségi körei

A Tettye Forrásház a saját üzemeltetésében lévő vízi közmű-hálózat karbantartásáért és a főmérők előírt cseréjéért felel. A mellékmérők – vagyis a társasházakon belüli, lakásonkénti vízmérők – a fogyasztók tulajdonában állnak, így az ügyfeleknek kell gondoskodniuk azok karbantartásáról, fagyvédelméről és az előírt időszakos cseréről. A plomba sértetlenségének megőrzése szintén a tulajdonos felelőssége.

A társasházakban a szolgáltató a főmérő alapján számol el a közösséggel, a mellékmérők felszerelése nem kötelező, de a pontosabb, fogyasztásarányos elszámolást segíti.

Teendők a fogyasztóknak

A szolgáltató arra kéri a felhasználókat, hogy ellenőrizzék a vízmérőjük plombáján szereplő évszámot. Ha 2017-es vagy korábbi dátum olvasható rajta, és a fogyasztó továbbra is egyéni számlát szeretne kapni, mielőbb kezdeményezze a mérő cseréjét vagy szakszerűségi vizsgálatát.

A csere megrendelhető: az online ügyfélszolgálaton,

vagy e-mailben, az [email protected] címen.

A november 15-e után beérkező megrendelések esetében a cég már csak kapacitás függvényében tudja elvégezni a cserét még az idei évben.