56 perce
Baj lehet, ha nem lép időben! Több mint 7600 pécsi vízóra jár le az év végén
Aki nem kapcsol, akár bajba is kerülhet. Rengeteg vízóra hitelessége jár le az év végén, most még lehet intézkedni.
Pécsen 2025-ben összesen 7641 felhasználói tulajdonú vízóra – ebből 6349 mellékvízmérő – veszíti el hitelességét az év utolsó napján, 2025. december 31-én. A vízmérők hitelessége jogszabály szerint nyolc évre szól, a 2017-ben vagy korábban felszerelt vízmérőket ezért idén kötelező cserélni vagy hitelesíttetni. A Tettye Forrásház Zrt. tájékoztatása szerint a vízmérők cseréje és szakszerűségi vizsgálata folyamatosan, ütemezetten zajlik, a legtöbb érintett ügyfél már intézkedett a szükséges lépésekről. A mellékmérők 12,5 százalékára, mintegy 960 darabra azonban még nem érkezett megrendelés sem cserére, sem szakszerűségi vizsgálatra.
A társaság adatai szerint összesen 814 ügyfél nem jelezte eddig a vízóra csere igényét. Ők október végén tértivevényes értesítőt kapnak a teendőkről, illetve az esetleges jogkövetkezményekről.
Egységes szabályozás: nyolcévente kötelező a vízóra csere
A vízmérők cseréjére vonatkozó szabályok országosan egységesek, tehát Baranyában, Pécsen sincs kivétel. Azokat a mérőket, amelyek alapján egyéni számlát készítenek, a vonatkozó jogszabályok szerint nyolcévente kötelező cserélni. Amennyiben a tulajdonos ezt elmulasztja, a mérő elveszíti hitelességét, és a felhasználó egyéni vízszolgáltatási szerződése a jogszabályoknak megfelelően az év utolsó napján automatikusan megszűnik.
A szolgáltató és a fogyasztó felelősségi körei
A Tettye Forrásház a saját üzemeltetésében lévő vízi közmű-hálózat karbantartásáért és a főmérők előírt cseréjéért felel. A mellékmérők – vagyis a társasházakon belüli, lakásonkénti vízmérők – a fogyasztók tulajdonában állnak, így az ügyfeleknek kell gondoskodniuk azok karbantartásáról, fagyvédelméről és az előírt időszakos cseréről. A plomba sértetlenségének megőrzése szintén a tulajdonos felelőssége.
A társasházakban a szolgáltató a főmérő alapján számol el a közösséggel, a mellékmérők felszerelése nem kötelező, de a pontosabb, fogyasztásarányos elszámolást segíti.
Teendők a fogyasztóknak
A szolgáltató arra kéri a felhasználókat, hogy ellenőrizzék a vízmérőjük plombáján szereplő évszámot. Ha 2017-es vagy korábbi dátum olvasható rajta, és a fogyasztó továbbra is egyéni számlát szeretne kapni, mielőbb kezdeményezze a mérő cseréjét vagy szakszerűségi vizsgálatát.
A csere megrendelhető:
- az online ügyfélszolgálaton,
- vagy e-mailben, az [email protected] címen.
A november 15-e után beérkező megrendelések esetében a cég már csak kapacitás függvényében tudja elvégezni a cserét még az idei évben.
Díjak és költségek
A leggyakrabban használt, NA13-as típusú mellékmérő cseréje (ha a szolgáltató végzi a munkát) bruttó 16 680 forintba kerül, amelyhez kiszállási díj is társul. Társasházak esetében az összeszervezett, egy időpontban végzett cserékkel a költségek csökkenthetők, mert ilyenkor a kiszállási díj csak egyszer kerül felszámításra. Az aktuális díjak és részletes tájékoztatás elérhető a cég honlapján.