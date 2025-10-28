3 órája
Zártkerti ingatlanok turbózhatják rövidesen a piacot – aranybánya is lehet belőle
Rövidesen lezárul a zártkerti ingatlanok sorsáról tartandó, kötelezően előírt társadalmi egyeztetés határideje. Az ezt követően várható országos rendelkezéstől a szakma képviselői arra számítanak, hogy a zártkerti ingatlanok átminősítése egy újabb lökést adhat a hazai ingatlanpiacnak.
Illusztráció.
Forrás: Kemma
Miközben a vásárlók figyelme kiemelten a 3 százalékos hitellehetőséggel megtámogatott Otthon Start program felé fordul, az eladási oldalon a zártkerti ingatlanok státuszát átalakító folyamat kap kiemelt figyelmet. Utóbbiak művelésből történő kivonása, illetőleg átminősítése ugyanis sok helyen felturbózhatja az ingatlanpiacot.
A zártkerti ingatlan eredetileg mezőgazdasági művelés céljára kijelölt külterületi telek, ma már gyakran lakó- vagy üdülő funkciója van. A hivatalos jogi fogalom ma már nem létezik, de a köznyelvben megmaradt elnevezés külterületi telkeket takar, melyek jogi státusza eltér a belterületi ingatlanokétól. A beépíthetőségük a helyi építési szabályoktól függ, de általában kisebb telkeken maximum 30 m², míg a legalább 720 m²-es ingatlanokon maximum 3% a beépíthetőség.
A zártkerti ingatlanok többsége lényegében a korábbi rendszer örökségeként maradt ránk, amikor az emberek külterületeken alakítottak ki kiskerteket, gyümölcsösöket, majd ahogy a jogszabályok és a tulajdonosok anyagi lehetőségei megengedték, hétvégi házakat is. Ezek közül ma is sok még az eredeti funkciójában működik, sokat teljesen elhagytak, de nagyon soknak a használata közelít a belterületi ingatlanokéhoz. A státuszuk tisztázásával, az átminősítés lehetőségével jelentősen megváltozik hasznosíthatóságuk, így ingatlanpiaci értékük is – fejtette ki álláspontját a témában egy pécsi ingatlanszakértő.
Baranyában is nagyon elterjedtek a zártkerti ingatlanok
Ha jobban körülnézünk, Pécset tulajdonképpen körbe ölelik az ilyen zártkerti ingatlanokat tartalmazó övezetek, de Baranya városainak, nagyobb településeinek zömében is találhatunk zártkerteket. Az egyes ingatlanok forgalomképességét alapjaiban befolyásolhatja, hogy a zártkerti telkek tulajdonosai művelés alóli kivonást igényelhetnek egy hamarosan életbe lépő rendelet alapján.
Ez az új lehetőség jelentősen megkönnyítheti a területek használatát és értékesítését: a művelés alól ki nem vont zártkerti területek ugyanis csak korlátozottan és bonyolult eljárásban adhatók el. A művelés alóli kivonás nem csupán az ingatlan eladását teheti gördülékenyebbé, hanem új hasznosítási módokat is megnyithat. Különösen előnyös lehet például azoknak, akik a területet hétvégi házként, lakóingatlanként vagy befektetésként szeretnék hasznosítani.