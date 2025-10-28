Zártkerti ingatlanok turbózhatják rövidesen a piacot – aranybánya is lehet belőle

Miközben a vásárlók figyelme kiemelten a 3 százalékos hitellehetőséggel megtámogatott Otthon Start program felé fordul, az eladási oldalon a zártkerti ingatlanok státuszát átalakító folyamat kap kiemelt figyelmet. Utóbbiak művelésből történő kivonása, illetőleg átminősítése ugyanis sok helyen felturbózhatja az ingatlanpiacot.

A rendelet megváltozása után jelentősen megugorhat a zártkerti ingatlanok forgalma. Fotó: MW / Forrás: MW

A zártkerti ingatlan eredetileg mezőgazdasági művelés céljára kijelölt külterületi telek, ma már gyakran lakó- vagy üdülő funkciója van. A hivatalos jogi fogalom ma már nem létezik, de a köznyelvben megmaradt elnevezés külterületi telkeket takar, melyek jogi státusza eltér a belterületi ingatlanokétól. A beépíthetőségük a helyi építési szabályoktól függ, de általában kisebb telkeken maximum 30 m², míg a legalább 720 m²-es ingatlanokon maximum 3% a beépíthetőség.

A zártkerti ingatlanok többsége lényegében a korábbi rendszer örökségeként maradt ránk, amikor az emberek külterületeken alakítottak ki kiskerteket, gyümölcsösöket, majd ahogy a jogszabályok és a tulajdonosok anyagi lehetőségei megengedték, hétvégi házakat is. Ezek közül ma is sok még az eredeti funkciójában működik, sokat teljesen elhagytak, de nagyon soknak a használata közelít a belterületi ingatlanokéhoz. A státuszuk tisztázásával, az átminősítés lehetőségével jelentősen megváltozik hasznosíthatóságuk, így ingatlanpiaci értékük is – fejtette ki álláspontját a témában egy pécsi ingatlanszakértő.