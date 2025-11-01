Érdekel a munkáshitel? Most ötleteket is kaphatsz a hozzá!

Az országos Vállalkozásismereti roadshow pécsi állomását rendezik november 6-án 10 órától Pécsen, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara székházában.

A „Vállalkozásismereti alapokról” szóló ingyenes szakmai nap célja, hogy segítse a 17-25 év közötti fiatalokat saját vállalkozásuk elindításában – különös tekintettel – de nem kizárólag – azokra, akik munkáshitelt is igénybe vesznek ehhez, tudást ad, közösséget épít, és utat nyit azoknak, akikben már ott él egy ötlet, de eddig nem tudták, hogyan kezdjenek hozzá. A szakmai naphoz egy mentor program is csatlakozik, melyre azok jelentkezhetnek üzleti tervükkel, akik valamelyik alkalmon részt vesznek.

A roadshow szervezői a Kulturális és Innovációs Minisztérium és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. További információ az országos roadshowról: https://mkik.hu/nulladiklepes