november 1., szombat

Marianna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vállalkozás

42 perce

Érdekel a munkáshitel? Most ötleteket is kaphatsz a hozzá!

Címkék#munkáshitel#program#mentor#állomás#roadshow

Kaszás Endre
Érdekel a munkáshitel? Most ötleteket is kaphatsz a hozzá!

Az országos Vállalkozásismereti roadshow pécsi állomását rendezik november 6-án 10 órától Pécsen, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara székházában.

A „Vállalkozásismereti alapokról” szóló ingyenes szakmai nap célja, hogy segítse a 17-25 év közötti fiatalokat saját vállalkozásuk elindításában – különös tekintettel – de nem kizárólag – azokra, akik munkáshitelt is igénybe vesznek ehhez, tudást ad, közösséget épít, és utat nyit azoknak, akikben már ott él egy ötlet, de eddig nem tudták, hogyan kezdjenek hozzá. A szakmai naphoz egy mentor program is csatlakozik, melyre azok jelentkezhetnek üzleti tervükkel, akik valamelyik alkalmon részt vesznek.

A roadshow szervezői a Kulturális és Innovációs Minisztérium és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. További információ az országos roadshowról: https://mkik.hu/nulladiklepes 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu