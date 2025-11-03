november 3., hétfő

Mindent visz az idei dió a piacokon (VIDEÓ)

Nem csak, hogy megjelent, de túlzás nélkül mondható, hogy mindent visz is az idei dió a piacokon. Az árusok tanúsága szerint keresett is az idei dió, a Pécsi Vásárcsarnokban a standok többségén kapható is ez a termék.

Az elmúlt évek hagyományát folytatva bizony nem lett olcsóbb ez az őszi-téli kedvenc, az idei dió kilónkénti ára 4000 forint körül mozog a baranyai piacokon. Ez az ár stabilnak mondható, csak néhány standon látható nagyobb kilengés fölfelé, de a piac gyorsan beszabályozza az aktuális tarifát.

Fotó: MW

– Kóstolja csak meg bátran, nem csak az íze jó, hanem már megfelelően ki is száradt – kínálta áruját egy eladó a Pécsi Vásárcsarnokban. Érdemes is erre odafigyelni, hiszen a még nyers termék fajlagosan többe kerül a vásárló számára.

Az idei diószüret már lecsengőben van. A betakarítás után jön a diótermés kiszárítása, majd megtisztítása. A szárítást több termelő már tisztítatlan formában megkezdi, mondván, így jobban megmarad a csonthéjas gyümölcs olajtartama és zamata.

Tisztítatlan dióval ugyanakkor egyre ritkábban találkozhatunk a piacokon. Ennek egyrészt a vásárlói kényelmi igény az oka, másrészt pedig a szépen tisztított, megfelelő nagyságú dióbelet lényegesen nagyobb árréssel tudják értékesíteni az árusok.

A mondás úgy tartja, hogy a legjobb dió, ami a saját kertünkben terem. De ha ez nem jutott nekünk, akkor érdemes figyelembe venni, hogy milyen tanácsokkal látnak el bennünket a vásárlásra a hozzáértők.

Vásárláskor mindenképpen az idei diót preferáljuk

– Fontos, hogy ne a tavalyit sózzák ránk vásárláskor, ránézésre viszont nem feltétlenül megállapítható, hogy friss dió van-e a szemünk előtt. Úgy tudunk biztosan friss terméket vásárolni, ha az érzékszerveinkre hagyatkozunk: fontos a megfelelő illat és íz. Ezért, ha van rá lehetőségünk, mindenképpen kóstoljuk is meg a diót vásárlás előtt, az avas vagy kesernyés íz árulkodó lesz – ajánlja figyelmünkbe Horváth Boldizsár, szakértő.

Hasonlóan megszívlelendő jó tanács, hogy a vásárlásnál élvezzen előnyt az is, hogy minél nagyobb darabokban mérjék nekünk a termést. A legjobb a szép felezett dióbél. Amit legkevésbé ajánlanak, az az, hogy darált diót vásároljunk. Utóbbit csak „végszükség” esetén.

 

