A klíma nem varázsszó, a gatyánk is rámehet, ha rosszul fűtünk vele

Könnyen ráfizethet az, aki úgy gondolja, hogy klímával fűtve tartós és olcsó megoldást talált az otthon melegére. A klíma valóban remek megoldás lehet a lakótér fűtésére is, de nem minden otthon esetében, és a karbantartás is rendkívül nagy figyelmet igényel.

Kaszás Endre
A klíma nem varázsszó, a gatyánk is rámehet, ha rosszul fűtünk vele

A klíma néhány éve robbant be a lakások melegének biztosítására, és a folyamatosan dráguló gáz, illetve a kisebb komfortfokozatot biztosító fafűtés mellett nagyon is versenyképes alternatívának látszik. Ám, aki klímával fűt, annak is tisztában kell lennie minden körülménnyel.

Ha a klíma mellett döntünk, automatikusan nem gondolhatjuk, hogy mindent megtettünk az olcsó és biztonságos fűtésért. Nem elég tehát megvenni és beüzemelni a berendezést. Az első legfontosabb, hogy fűtésre is alkalmas, az igényeink kielégítésére, a lakásméret felfűtésére elegendő kapacitású gépet vegyünk.

– Ez csak az alap – mondta érdeklődésünkre egy pécsi klímaszerelő. – A berendezés gazdaságos működtetése gyakorlatilag rendszeres figyelmet igényel. Ha ugyanis a klíma beltéri egységének szűrői, hőcserélője, ventilátora elkoszolódnak, eltömődnek, máris oda az olcsónak gondolt fűtés lehetősége.

Praktikus tanácsként arra hívta fel a figyelmet a szerelő, hogy a meleg levegő áramlását ne akadályozzuk függönnyel, bútorra, erre ugyanúgy érdemes figyelni, mint a rendszeres karbantartásra. A takarékosság szempontjából a szakértő szerint érdemes inkább egyenletes hőmérsékletet beállítani – nagyjából 21–22 °C-ot –, és folyamatos üzemmódban tartani a készüléket, mert a ki- és bekapcsolgatás több energiát igényel.

A gyakorlat szerint egyre többen használják a klíma fűtést más megoldásokkal kombinálva. Ennek lényege, hogy a légkondival biztosítják az otthon 16-17 °C-os alaphőmérsékletét, aztán amikor gyülekezik a család, gázfűtést, fatüzeléses kandallót használnak a kényelmi hőmérséklet elérésére. Ezzel a kombinált megoldással nem csak a takarékosság optimalizálható, hanem a fűtési komfort is rugalmasan igazítható.

A klíma berendezéssel való fűtésnek vannak egészségügyi kockázatai is

A klímával való fűtésnek – minden ellenkező hiedelemmel szemben – vannak egészségügyi kockázatai is.

– A melegebb időszakok párás közege ideális táptalajt biztosít a gombáknak és baktériumoknak a klíma beltéri egységében. Ha ezt a tisztítást elmulasztjuk, a következő bekapcsoláskor a készülék a megtelepedett penészgombák spóráit és egyéb kórokozókat fújhatja a helyiség levegőjébe. Ez nemcsak kellemetlen, áporodott szagot okoz, hanem asztmás tüneteket és egyéb légúti megbetegedéseket is kiválthat – figyelmeztetett az egészségvédelem fontosságára a szakértő.

 

