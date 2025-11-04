november 4., kedd

Károly névnap

1 órája

Öt éttermet is kiemeltek Pécs bivalyerős gasztronómiájából

Címkék#Páholy by Blöff Bisztró#gasztronómia#étterem

Pécset sokan és méltán tartják Magyarország egyik legszebb és legélhetőbb városának. És egyre többen tudják azt is, hogy Pécs nem csak a látnivalók, programok miatt érdekes, a város gasztronómiája legalább annyira színes.

Kaszás Endre

Nem csak a helyiek tudják, hogy Pécsen több tucatnyi remek étterem várja a vendégeket, a baranyai vármegyeszékhelyet méltán nevezik a magyar mediterrán konyha fellegvárának is.

Pécs nemcsak küllemében, gasztronómiájában is hozza a mediterrán életérzést. Fotó: MW / Forrás:  MW

Utóbbi megközelítésből nézve nem lehet véletlen, hogy a hazai és nemzetközi turisztikai berkekben pörgő drive.hu portál három kifejezetten mediterrán konyhával hódító éttermet is besorolt az öt leginkább ajánlott pécsi étterem közé. Így került a kiemeltek kategóriájába a Piccola Toscana, az Elefántos Étterem és Pizzéria, illetve a Balkán Bisztró. 

A napjainkban töretlenül erősödő bisztrókultúra új letéteményese Pécsen a Páholy by Blöff Bisztró, és a magyar konyha magas szintű képviseletével a Bagolyvár Étterem lett tagja még a portál által kiemelt ötösnek. A minősítésben kiemelték a többségében helyi, minőségi alapanyagok, illetőleg az autentikus mediterrán hozzávalók használatát, a vonzó enteriőrt és a szívélyes kiszolgálást is.

Az elmúlt tíz évben jelentősen átrajzolódott Pécs gasztrotérképe

A pécsieknek nem újdonság, és egyre több, a városba látogató turista is tudja, hogy – bár az elmúlt tíz évben némileg átrajzolódott a város gasztrotérképe – a kiemeltek sorába újabb és újabb ötök kerülhetnek. Akár nem is annyira sokára, hiszen az adventi és év végi időszakban megint jelentősen megnövekszik a Pécsre látogató turisták száma.

 

