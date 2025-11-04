november 4., kedd

Licittel is megy

2 órája

Traktort akar venni? Mielőtt döntene, nézze meg a NAV ajánlatát is

Kaszás Endre
Két traktorra, kilenc rakodókanálra, húsz homlokrakodóra és huszonkét pár gumiabroncsra indul a licit a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) online árverésén. Az ingóságokra november 8-ától lehet ajánlatot tenni, becsült értékük összesen 150 millió forint.

A mezőgazdasági gépekre és eszközökre egyenként lehet ajánlatot tenni a 4 napig tartó árverésen. A licitálás az ingóság becsült értékének felétől indul, így a Steyer 15, a New Holland típusú traktor akár 20 millió forintért is elvihető. A homlokrakodók közül SNR 300, 400 és 500-asok közül lehet válogatni, a Sonarol rakodókanalak mellett új, mezőgazdasági vontatóra való gumiabroncsok is vásárolhatók a NAV árverésén.

Az ingóságok a licitálás kezdete előtt egy nappal személyesen is megtekinthetők, Zalaegerszegen. Az ingóságok mellett rengeteg ingatlanra, üzletrészre is lehet ajánlatot tenni az árverési felületen. 

 

 

