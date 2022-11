A hét szürkén, borongósan indul, néhol szitálás, ónos szitálás is kialakulhat. A keleti tájakon (nagy bizonytalanság mellett) van esély a felhőzet felszakadozására, de ott is apróságokon múlik, hogy a napos vagy a borult forgatókönyv jön be, írta a közösségi oldalán az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Várható időjárás Baranyában (Forrás: koponyeg.hu)

Hétfő

Erősen felhős, párás, foltokban ködös idő lesz. Szitálás bárhol előfordulhat, a hegyekben hószállingózás is lehet. Reggel 0, délután 7 fok körül alakul a hőmérséklet.

Kedd

Délkelet felől szakadozhat a felhőzet, máshol azonban továbbra is inkább erősen rétegfelhős idő lesz. Az északkeleti, keleti szél élénk lesz. Marad a +6 fok körüli maximum.

Szerda

Rétegfelhős, szürke időre van kilátás. A délnyugati tájakon eső, szitálás szórványosan lehet. 3-7 fok valószínű délután.

Orvosmeteorológia (Forrás: koponyeg.hu)

Folytatódik a frontmentes, őszi időjárás. A légköri változások nem befolyásolják számottevő mértékben szervezetünk működését. A hajnali fagy, illetve párás levegő a krónikus ízületi megbetegedésben szenvedők tüneteit erősítheti, a beteg testrész fájdalma fokozódhat, illetve mozgástere beszűkülhet. Az érintett végtagok ébredés utáni alapos átmozgatása sokat javíthat a tüneteken. A párásság a krónikus légúti betegeknek sem kedvez, panaszaik és tüneteik felerősödhetnek.