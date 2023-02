Csütörtökön az előrejelzések szerint hazánk területén Dél-Dunántúlon lesz a legmelegebb, itt a hőmérséklet akár a 12 fokot is elérheti. Pénteken meleg levegő érkezik felénk, ami további felmelegedéssel jár. Hétvégén akár 15-16 fokot is mérhetünk egyes helyeken. Hogy kicsit érdekessé váljon az időjárásunk, a meleg után megérkezik a hideg is, ami miatt megerősödik a szél, helyenként viharos lökések is lehetnek, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Várható időjárás Baranyában (Forrás: koponyeg.hu)

Csütörtök

Reggelre többfelé képződik köd, illetve rétegfelhőzet, mely a délelőtt folyamán nagyrészt megszűnik, de a Dunántúlon és északkeleten lehetnek tartósabban párás, borús területek. Máshol többórás napsütés várható. Nem lesz csapadék. 7 és 12 fok között alakul a hőmérséklet.

Péntek

Ködfoltokkal indul a nap, majd északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és szórványosan valószínű eső, záporeső. A délnyugati szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. 7 és 14 fok közé melegszik a levegő.

Szombat

Hajnalban délen és keleten még lehet eső, majd - az erős, olykor már viharos északnyugati szél hatására - csökken a felhőzet, és felhőátvonulások lesznek. Délutántól észak felől előfordulnak futó záporok. 10-15 fokos kora tavaszias enyheség várható.