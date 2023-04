A frontzóna mentén kialakuló mediterrán ciklon pénteken vonul át fölöttünk középpontjával a csapadék átterjed a keleti területekre is. A ciklon később is a közelben marad, így hétvégén is gyakran csapadékos időjárásra készülhetünk, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Várható időjárás Baranyában (Forrás: koponyeg.hu)

Szerda

Reggelig, délelőttig keleten még előfordul eső, majd mindenhol csökken a felhőzet, többórás napsütés várható. Délután nyugaton újabb felhősödés kezdődik. Az eleinte még erős északnyugati szél fokozatosan mérséklődik. 15 fok körül alakul a hőmérséklet.

Csütörtök

Nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, de csak a Dunántúlon, annak főleg a nyugati felén alakul ki eső, zápor. A csapadékos Nyugat-Dunántúlon 10-15, máshol még 16-21 fok valószínű. Eleinte a DK-i, majd az ÉK-i szél élénkül meg.

Péntek

Erősen felhős lesz az ég, és dél, délnyugat felől egyre többfelé alakul ki eső, zápor, néhol zivatar is. Az északias szél megerősödik. 12-19 fok valószínű.