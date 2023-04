Az ország nyugati felén borult idő várható, míg keletebbre rövidebb-hosszabb időszakokra is kisüthet a Nap. Ott csak délutántól borul be tartósan az ég. A nyugati megyékben kiadós esőzés kezdődik, estig a Dunántúlon várható többfelé eső, zápor. Estétől már a Dunától keletre is lesz záporos jellegű csapadék, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Időjárás (Forrás: koponyeg.hu)

Csütörtök

Nyugat felől fokozatosan beborul az ég, és a Dunántúlon egyre többfelé várható eső, zápor. Kiadós mennyiségű eső is eshet. Nyugaton az északnyugati, máshol a délkeleti szél erősödhet meg. A csapadékos Nyugat-Dunántúlon 9-14, máshol 15-20 fok között alakul a hőmérséklet.

Péntek

Dél, délnyugat felől már sokfelé alakul ki eső, zápor, néhol zivatar. Délután dél felől csökken a felhőzet, előbukkanhat a Nap. Nyugaton az északnyugati, máshol a déli szél erősödhet meg. Zivatarok környezetében viharos széllökések lesznek. Keleten 20, nyugaton 10 fok körüli értékeket mérhetünk.

Szombat

A pár órás napsütés mellett délnyugat felől gyakran erősen megnövekszik a gomolyfelhőzet, és több helyen fordulhat elő zápor, zivatar. A déli szél élénk marad. 6 és 16 fok között változik a csúcsérték.