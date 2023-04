Pécs több részén is percekig szakadt a nagyjából meggynagyságú jég abban a viharban, amely szombaton délután négy órakor érte el a baranyai vármegyeszékhelyt. Az eleinte csak pár cseppnyi eső hullott, pillanatok alatt váltott át a csapadék szilárd halmazállapotúvá.

Ezt követően nagyjából 20 percen keresztül folyamatosan esett a jég, később pedig özönvízszerű esőzés következett. A videofelvételek és fényképfelvételek is jól mutatják, hogy szinte télivé varázsolta a tájat a felhőszakadás, a virágzó gyümölcsfákról is leverte a szirmokat, a villámok pedig egészen közel csaptak be a házak közé.