Tomboltak a viharok Baranyában

1889. július 24-én Mohács városát tornádószerű szélvihar érte el. Az órák hosszát tartó vihar jelentős károkat okozott, több tornyot, háztetőt fújt le a nagy erejű szél, igen sok sérülés is történt. A következő nagy erejű vihar 1933. július 1-én csapott le Baranyára. Jelentős károk keletkeztek több településen is. A korabeli lapok egy másik pusztító erejű szélviharról is beszámoltak. 1940. július 17-én orkán erejű szél érte el Pécs városát. A hatalmas szél a református templom tetejét lefújta, vastag fákat, villanyoszlopokat döntött ki, de a szél Abaligetet sem kímélte. Több ember is megsérült a lehulló cserepektől és a kidőlt fáktól.