Általában felhős időre számíthatunk, de szerdán a Dunától keletre hosszabb-rövidebb időre is felszakadozhat a felhőzet, majd ott is az éjszaka folyamán újra beborul az ég. Többfelé lehet ismétlődő eső, záporeső, zivatar, utóbbiakat szerdán akár felhőszakadás is kísérheti. Az északnyugati, északi szél az Északnyugat-, Nyugat-Dunántúlon, majd késő délutántól már északkeleten is erős lesz, nyugaton viharos lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 14 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön döntően 14 és 19 fok között alakul, de az északi határ mentén ennél pár fokkal hűvösebb lehet, írta előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Várható időjárás Baranyában (koponyeg.hu)

Csütörtök

Erősen felhős, vagy borult lesz az ég, de a Dunántúlon többször szakadozik már a felhőzet. Főleg a Dunától keletre alakul ki újabb eső, zápor. Az északi, északkeleti szél megélénkül. 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet.

Péntek

Reggel még borongós lehet az idő, gyenge eső is előfordul néhol. Napközben aztán csökken és gomolyosodik a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra süt ki a nap. 20-22 fok köré erősödik a nappali felmelegedés.

Szombat

Sok napsütésre számíthatunk kevés gomoly- vagy fátyolfelhővel. Esetleg délkeleten fordul elő zápor. 21 és 26 fok közötti, igazi májusi meleg várható. Néha megélénkül az északkeleti szél.

Vasárnap

Napos, kellemes tavaszi idő lesz. Kicsi az esély csapadékra. A hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, több helyen tehát már nyáriasan meleg lesz.