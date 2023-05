Az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett többórás napsütés várható. Elszórtan valószínű zápor, zivatar - nagyobb számban a Dunántúl keleti felén és a Duna-Tisza közén. Az északi, északkeleti szél élénk, elsősorban záporok, zivatarok környezetében átmenetileg erős lehet. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között várható. Késő estére döntően 15 és 20 fok közé hűl le a levegő.

Szerda:

A Dunántúlon lesznek olyan tájak, ahol felhősen indul a nap, helyenként zápor is előfordulhat, majd délelőtt ott is naposra fordul az idő a képződő gomolyfelhők mellett. Délután hazánk délkeleti felén várható elszórtan zápor, zivatar. Az északi, északkeleti szél sokfelé megélénkül, zivatar környezetében meg is erősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul.