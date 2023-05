Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat.

A hosszú hétvégén, szombaton és vasárnap általában sok napsütésre számíthatunk, amelyet gomolyfelhők zavarhatnak, és a magasra törő gomolyfelhőkből helyenként zápor, zivatar is képződhet, de kiadós csapadékra ebben a két napban csekély esély mutatkozik. Hétfőn még labilisabb légtömeg tölti majd ki hazánkat a friss futtatások alapján, így aznap nagyobb eséllyel és számban fordulhat elő csapadék. A hőmérséklet a sokévi átlag körül alakul, írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Várható időjárás Baranyában (Forrás: koponyeg.hu)

Péntek

A többórás napsütés mellett megnövekszik a gomolyfelhőzet, és délután főleg a középső tájakon alakul ki zápor, zivatar. Az északnyugati szél megélénkül. 22-27 fok várható.

Szombat

Napos, gomolyfelhős időre számíthatunk. Zápor, vagy zivatar csak néhol fordulhat elő. Többfelé lesz élénk, néhol erős az északnyugati, északi szél. 20-26 fok valószínű délután.

Pünkösd vasárnap

Sok napsütésre van kilátás. A délután megnövekvő gomolyokból délkeleten fordulnak elő zivatarok, záporok. Élénk lesz az északkeleti szél. 23-24 fok körüli értékeket mérhetünk.

Pünkösd hétfő

Délelőtt napos, délután már erősen gomolyfelhős idő ígérkezik - ekkor több helyen törhet ki zivatar, alakulhat ki zápor. Marad a 23 fok körüli maximum.

Orvosmeteológia (Forrás: koponyeg.hu)

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.