Várható időjárás Baranyában (forrás: koponyeg.hu)

Délutántól dél felől újabb csapadékzóna érkezik, nagyobb mennyiség ezúttal a keleti, délkeleti harmadban ígérkezik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 15 és 20 fok között alakul, írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Hétfő

Reggelig sokfelé, majd napközben főleg az ország délkeleti felén várható eső, zápor. Néhol zivatar is lehet. Az északnyugati szél megélénkülhet. 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.

Kedd

Erősen felhős, vagy borult marad az ég. Eleinte inkább csak a Dunántúlon, majd újra sokfelé alakul ki eső, zápor, zivatar. Az északkeleti szél erős, zivatarok környezetében viharos lesz. 17-19 fok valószínű délután.

Szerda

Délelőtt csak szórványosan, délutántól többfelé alakul ki zápor, zivatar. Néhol felhőszakadás és jégeső is lehet. Az ÉNy-ira forduló szél megerősödik. Zivatarokban viharos kifutószél várható. 20-21 fok köré melegszik a levegő.

Csütörtök

Még mindig borongós idő valószínű. Többfelé fordul elő gyengülő eső, záporeső. A hőmérséklet a csapadékos idő hatására ismét csökken: délután 10-17 fok lesz.

Orvosmeteorológia (forrás: koponyeg.hu)

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.