Egy érkező hidegfront előterében már kialakulhatnak záporok, zivatarok, de nagyobb valószínűséggel inkább a délután második felétől számíthatunk délnyugat felől egyre nagyobb területen (akár intenzív) zivatartevékenységre.

Nagyobb méretű károkozó jéggel és szélrohamokkal kísért heves zivataroknak nagy az esélye!

A déli, délkeleti szél északnyugatira fordul, és elsősorban a Dunántúlon erős, helyenként viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 31 és 36 fok között valószínű, de néhol ennél kissé melegebb is lehet. Késő este 17 és 30 fok közötti értékek valószínűek.

Szombat:

Több órára kisüt a nap, általában kissé vagy közepesen felhős idő várható. Emellett időszakon több felhős is lehet az égen. Keleten válhat erőteljessé a gomolyfelhő-képződés, abból zápor, zivatar is kialakulhat. Estére csökken a csapadékhajlam. Főként a Dunántúlon és a Zemplén térségében lesz erős az északi, északnyugati szél, emellett zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet délután 25 és 31 fok között alakul.

Vasárnap:

Gomolyfelhős, napos idő várható, és csak elvétve alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A minimum-hőmérséklet 11, 18, a csúcsérték 26 és 31 fok között valószínű.

Orvosmeteorológia (koponyeg.hu):

Erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.