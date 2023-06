Szombaton főleg a Dunántúlon élők élvezhetik a napsütést, míg kelet felé haladva összefüggőbb és vastagabb lehet a felhőtakaró. Utóbbi tájakon, főleg Szabolcsban akár tartósan is eshet, máshol helyenként alakulhat ki zápor, zivatar. Emellett érdemes megemlíteni, hogy a Dunántúlon ugyan napos lesz az idő, de ott nagyobb területen is erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Vasárnap a keleti tájakon is kisüt a nap, de továbbra is ott várható több felhő, írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Időjárás Baranyában (Forrás: koponyeg.hu)

Péntek

A Dunántúlon sok napsütésre, keleten felhős időre számíthatunk. A Dunától keletre elszórtan fordul elő zápor, a Tiszántúlon eső is lehet. Az északnyugati szél megélénkül. 25 fok körül alakul a hőmérséklet.

Szombat

Marad időjárásunk kettős jellege: nyugaton napos, száraz, keleten borongós idő lesz. Utóbbi tájakon szórványosan zápor, zivatar is kialakul. Megerősödik az ÉNy-i szél. 22 és 27 fok közötti értékeket mérhetünk.

Vasárnap

Országszerte többórás napsütésre van kilátás, már csak a Tiszántúlon lehet egy-egy zápor, esetleg zivatar. 24 és 29 fok közé melegszik a levegő, kellemes nyári időnk lesz.

Hétfő és kedd

Sok napsütés valószínű némi gomolyfelhővel. Záporra kicsi az esély. Fokozatos, határozott felmelegedés kezdődik, beköszönt a júniusi kánikula: egyre nagyobb területen lehet 30 fokos csúcsérték.