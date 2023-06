Több órára kisüt a nap, de sok gomolyfelhő képződik, illetve fátyolfelhők is lesznek felettünk. Főleg az ország keleti felén a déli, délutáni órákban elszórtan várható zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon az északnyugati, északi szelet erős, Sopron környékén viharos lökések kísérhetik. Zivatar környezetében is lehetnek átmeneti erős vagy viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 23 és 29 fok között valószínű, de az északnyugati tájakon ennél kissé hűvösebb is lehet. Késő estére 18 és 23 fok közé süllyed a hőmérséklet.

Vasárnap:

Éjszaka még főként a középső tájakon lehetnek felhős körzetek, napközben már gomolyfelhős, napos idő várható, és csak elvétve alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A csúcsérték 25 és 30 fok között valószínű.

Hétfő:

Napos idő várható lapos gomolyfelhőkkel. Számottevő csapadék nem valószínű. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 17 fok között alakul, de az északi völgyekben ennél pár fokkal hidegebb, a magasabb részeken, vízpartokon melegebb is lehet. Késő délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.