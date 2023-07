Az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett többórás napsütés várható, és több alkalommal is kialakulhat a nap során zápor, zivatar, helyenként heves zivatar is. A heves zivatarok veszélye miatt másodfokú, narancssárga figyelmeztetést adott ki (Baranyára is) az Országos Meteorológiai Szolgálat. Több hullámban várható zivatarok kialakulása. Heves zivatarok kialakulására főleg a nap második felétől számíthatunk. A zivatarokat általában viharos széllökések (60-80 km/h), intenzív csapadékhullás, valamint jégeső (1-2 cm) kísérheti. Heves zivatarok kialakulására elsősorban a késő délutáni, esti óráktól a délnyugati, valamint az északkeleti területeken van esély. A heves zivatarokhoz erősen viharos, akár károkozó szélroham (90 km/h), felhőszakadás (20-30 mm) és nagyméretű jég (3-4 cm) társulhat.

Időjárás Baranyában (Forrás: koponyeg.hu)

Szerda

Nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és több hullámban, szórványosan várható zápor, zivatar. Főleg délnyugaton heves zivatar is lehet. 29 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.

Csütörtök

Gomolyfelhők zavarják a napsütést, de csak néhol fordulhat elő zápor, vagy zivatar. Az északnyugati szél többfelé lesz élénk. 30 fok körüli értékeket mérhetünk.

Péntek

Egyre több gomolyfelhő érkezik, és szórványosan várható zápor, zivatar - főleg a délutáni, esti óráktól. Zivatarok idején az északias szél viharossá fokozódik. Délután 29-34 fok lesz.