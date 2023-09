Kisebb-nagyobb megszakításokkal, de továbbra is többfelé várható eső, záporeső, a Dunától keletre zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet 15 és 26 fok között várható, a 20 foknál magasabb értékeket elsősorban a keleti, északkeleti megyékben mérhetjük. Késő estére 13 és 19 fok közé hűl le a levegő.

Hétfő

Napközben a kezdetben még felhős helyeken is felszakad a felhőzet, és hazánk nagy részén kisüt a nap. Reggel lehetnek helyek ahol esik az eső, de délelőtt csökken a csapadékhajlam. Az északi, északkeleti szél sokfelé élénk, néhol időnként erős lesz. Délutánra 22 és 30 fok közé melegedhet fel a levegő.

Kedd

Sok napsütésre számíthatunk gomoly- és fátyolfelhőkkel, csapadék nem valószínű. Hajnalban pára-, illetve ködfoltok képződhetnek. Az északkeleti, keleti szél néhol időnként megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 11 és 17, délután 24 és 29 fok között alakul.

Orvosmeteorológia (koponyeg.hu)

Fronthatás nem terheli szervezetünket. Az arra érzékenyeknél hidegfronti hatásra jellemző tünetek jelentkezhetnek: feszültebbek, idegesebbek lehetnek, romolhat a koncentrációképességük, ami a balesetveszélyt is fokozza. Az északi nyugati szél több helyen megerősödik majd, olykor viharossá válik. A megfigyelések szerint ilyenkor a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő, görcsös fejfájás alakulhat ki. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.