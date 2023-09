Észak felől megnövekszik a felhőzet, és reggelig az ország északi felén már elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. Kora délutánig felhősebb idő várható, majd csökken a felhőzet. Összességében több helyen valószínű zápor, zivatar, egy-egy hevesebb zivatar is lehet, majd estétől a csapadékgócok számossága gyorsan csökken. Nagy területen megélénkül az északi, északnyugati szél, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 27 fok között valószínű. Késő estére 15, 22 fok közé hűl le a levegő.

Hétfő

Napos idő lesz általában kevés gomolyfelhővel. Csapadék nem várható. Az északi, északkeleti szél napközben többfelé megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 12 és 17 fok között, a hidegre érzékeny, valamint szélcsendes helyeken 12 fok alatt valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul.

Kedd

Derült vagy gyengén felhős idő lesz csapadék nélkül. A Dunától keletre helyenként megélénkül az északkeleti szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 15, a hidegre érzékeny, valamint szélcsendes helyeken 10 fok alatt valószínű. A csúcsérték 24 és 29 fok között alakul.