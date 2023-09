Nyugatról kelet felé haladva egy keskeny, szakadozott felhősáv vonul át felettünk, amelyből legfeljebb elvétve fordulhat elő kisebb záporeső. Este keleten még lesznek felhősebb területek. A szél fokozatosan mindenütt északnyugatira fordul, és szerte a Dunántúlon, majd délutántól északkeleten, keleten is megélénkül, helyenként megerősödik, írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Időjárás Baranyában (Forrás: koponyeg.hu)

Szombat

A reggeli óráktól északnyugat felől egy gyenge hidegfront szakadozott felhőzete érkezik, melyből esetleg csak elvétve fordulhat elő zápor. Többórás napsütés várható. Az északnyugati szél megerősödik. 25 fok körül alakul a hőmérséklet.

Vasárnap

Napos, gomolyfelhős időre számíthatunk. Keleten valószínű a több gomolyfelhő, de csapadék itt sem alakul ki. Az északnyugati szél sokfelé marad élénk. Tovább csökken a hőmérséklet: délután már csak 20-25 fok lesz.

Orvosmeteorológia (Forrás: koponyeg.hu)

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei is felerősödhetnek.