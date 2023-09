Alapvetően sok lesz felettünk a felhő, délnyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezik, amelyből főleg a Dél-Dunántúlon sokfelé várható tartós, intenzív eső, de a déli határnál és a Dunától keletre záporok, akár károkozó szélrohamokkal kísért heves zivatarok is kialakulhatnak. Többfelé jelentős csapadékmennyiség hullhat! Az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló a szél megélénkül, olykor megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 33 fok között várható, nyugatról délkelet felé haladva várható egyre melegebb idő. Késő estére 14 és 21 fok közé hűl le a levegő.

Vasárnap

Nagyrészt erősen felhős lesz az ég, de helyenként több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Többfelé várható eső, záporeső, főként a Dunától keletre zivatarok is kialakulnak. Helyenként jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Az északi, északkeleti szelet sokfelé erős, helyenként viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 26 fok között valószínű, a tartósabban csapadékos tájakon lesz a hűvösebb, keleten, délkeleten a melegebb idő.

Hétfő

Reggelig, délelőttig főleg nyugaton, délnyugaton lehetnek erősebben felhős területek, szórványosan előfordulhat eső, zápor, néhol zivatar, majd mindenütt csökken a felhőzet, hazánk nagy részén kisüt a nap, csökken a csapadékhajlam. Az északi, északkeleti szél sokfelé élénk, néhol időnként erős lesz. A hajnali 11, 17 fokról délutánra 23 és 30 fok közé melegedhet fel a levegő.

Orvosmeteorológia (koponyeg.hu)

Erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.