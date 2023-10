Hajnaltól egyre többfelé megélénkül, majd napközben a Dunántúlon meg is erősödik a délies szél, ott viharos lökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 6 és 12 fok között valószínű, de az északi hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb értékeket is mérhetünk.

Várható időjárás Baranyában (Forrás: koponyeg.hu)

Vasárnap

Az ország északkeleti, keleti felén nagy területen várható köd, illetve rétegfelhőzet reggel, mely akár egész nap megmaradhat. Máshol napos, fátyolfelhős idő lesz. A déli, délnyugati szél többfelé megélénkül. 20 fok köré melegszik a levegő, de északkeleten jóval hűvösebb lesz.

Hétfő

Változóan felhős lesz az ég, ismét északon a több felhővel. Északnyugaton kisebb eső előfordulhat. Sokfelé lesz erős a déli szél. 17-24 fok várható.

Kedd

Nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és kora délutánig csak elszórtan, délutántól egyre többfelé alakul ki eső, zápor, zivatar. Akár jégeső, szélvihar is lehet. Estétől északnyugatira fordul és megerősödik a szél. 19-22 fok valószínű délután.