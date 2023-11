Északkeleten a köd fokozatosan feloszlik, az összefüggő, vastag felhőzet fokozatosan hazánk délkeleti felére, majd délután egyre inkább a délkeleti, keleti határvidékre szorul, mögötte gyorsan vonuló felhőtömbök zavarják a napsütést. Elszórtan valószínű havas eső zápor, hózápor, késő estig a Miskolc-Szeged vonal szélesebb sávjában helyenként vékony hóréteg is kialakulhat. Egy-egy helyen akár az ég is megdörrenhet. Az ország nyugati felén, kétharmadán megélénkül, megerősödik az északnyugati szél, az Észak-Dunántúlon viharos lökések is várhatók. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 7 fok között alakul. Késő estére általában -4 és +1 fok közé hűl le a levegő.

Vasárnap

Felhőátvonulások várhatók általában többórás napsütéssel. Helyenként előfordulhat hózápor. Az északnyugati szél sokfelé megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +5 fok között alakul.

Hétfő

Általában közepesen felhős lesz az ég, majd megvastagszik a felhőzet. Főleg a nap második felétől szórványosan előfordul csapadék: északon, északkeleten inkább hó, másutt jellemzően eső, helyenként havas eső. A délnyugati, déli szél sokfelé megélénkül. Hajnalban többnyire -7, 0, a szélvédett fagyzugos vidékeken -10, -8 fokot is mérhetnek. Kora délután 0, +7 fok valószínű.

Orvosmeteorológia (koponyeg.hu)

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.