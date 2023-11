A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 12 és 18 fok között alakul, azonban a tartósan borult, párás, ködös részeken ennél néhány fokkal hidegebb lesz. Késő estére 5 és 13 fok közé hűl le a levegő.

Szerda

Éjjel főleg hazánk északkeleti harmadán többfelé képződhet köd, illetve rétegfelhőzet, amely helyenként hosszabb ideig megmaradhat. Másutt hamar feloszló ködfoltok, nagyrészt napos idő valószínű. Helyenként előfordulhat gyenge eső, szitálás. Az északnyugati szél főként a Dunántúlon többfelé megélénkül. Hajnalban általában 5, 10 fokot mérhetnek, de a szélvédett területeken 1, 4 fokig is süllyedhet a hőmérséklet. Kora délután 7, 14 fok várható.

Csütörtök

A pára-, ködfoltok, rétegfelhőzet feloszlását követően főleg fátyolfelhők érkezhetnek, emellett általában többórás szűrt napsütés valószínű, majd éjjel vastagszik a felhőzet. Estig nem valószínű csapadék, éjjel nyugaton, északnyugaton viszont már előfordulhat eső, zápor. A déli szél sokfelé megélénkül, néha megerősödhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +6, a legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 16 fok között valószínű.

Orvosmeteorológia (koponyeg.hu)

Fronthatás nem terheli szervezetünket. Az arra érzékenyeknél hidegfronti hatásra jellemző tünetek jelentkezhetnek: feszültebbek, idegesebbek lehetnek, romolhat a koncentrációképességük, ami a balesetveszélyt is fokozza. A megfigyelések szerint ilyenkor a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő, görcsös fejfájás alakulhat ki. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. A párás, ködös idő a krónikus légúti betegeknek sem kedvez, panaszaik és tüneteik felerősödhetnek. A nedves, párás időben könnyebben terjednek a cseppfertőzéssel fertőző vírusok, ezért nő meg ilyenkor a légúti megbetegedések száma.