A párásság és köd lassan feloszlik, illetve vékonyodó felhőzetté alakul. Az ország nagyobb részén változóan felhős-napos-ködfelhős idő lesz. Északkeleten is megszűnik az eső, de marad a szürke, felhős idő.

Hétfő

Közepesen vagy erősen felhős idő várható. Emellett tartósabban ködös, borongós tájak is lehetnek. Főként északon, északkeleten esőre is számítani lehet. A délnyugati szél helyenként megélénkülhet. Reggel általában -1 és +5, az északkeleti fagyzugokban néhol -4, kora délután többnyire 8 és 13 fok várható, de északkeleten hűvösebb is lehet.

Kedd

Általában erősen felhős időre számíthatunk, de néhol többórás napsütés is várható. Szórványosan fordulhat elő eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt. A nyugati, délnyugati szél többfelé megerősödhet. A hőmérséklet reggel 5 és 11, kora délután 12 és 17 fok között valószínű.