A párás hideg marad, sőt, jöhet a köd is

Továbbra is a csapadékos, párás időjárás határozza meg napjainkat. Az elvonuló felhők után ugyan ma kisüthet a nap is, de készülnünk kell további csapadékra, szélre, ködre is.

Forrás: Shutterstock Fotó: SMIRNOVA_A

Csütörtökön kezdetben a Nyugat-Dunántúl kivételével még többfelé hullhat hó, havas eső, keletebbre néhol eső. Napközben az ország középső és keleti részein további gyengülő intenzitású, vegyes halmazállapotú csapadék várható, délután nyugaton, délnyugaton viszont már felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon élénk, erős északnyugati szél hordhatja a havat. Hajnalban nyugaton-délnyugaton zúzmarás köd képződhet. A minimumok 0 és -5 fok, míg a maximumok -1 és +5 fok között alakulhatnak. Péntekre sokfelé képződhet köd, zúzmarás köd, valamint rétegfelhőzet, mely néhol tartósan is megmaradhat. Főként nyugaton éa északkeleten süthet ki hosszabb időszakokra a nap. Számottevő csapadék nem várható, de kisebb hószállingózás, szitálás előfordulhat a borongós területeken. Sopron környékén néhol élénk lehet a délkeleti szél. Hajnalban -6 és +1, a havas nyugati és északi tájakon -10 és -7, napközben -1 és +5 fok között alakul a hőmérséklet. Orvosmeteorológia Csütörtökön már inkább gyenge hidegfronti tünetekre panaszkodhatnak az érzékenyebbek. Általános lehet a fejfájás, a vérnyomás-ingadozás, néhányan hasi panaszokról, mellkasi fájdalomról számolhatnak be. A borongós, fényszegény időben lehangoltság jelentkezhet, a szokásosnál rosszabb lehet a kedvünk, de délután nyugaton már szakadozottabb lesz a felhőzet. A Dunántúlon a szeles idő következtében ingerlékenyebbek lehetünk, fejfájásra panaszkodhatunk. Öltözzünk melegen, téliesen! Immunrendszerünk erősítése érdekében fogyasszunk vitamindús zöldségeket, gyümölcsöket, és ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű folyadék beviteléről sem!

