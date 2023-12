Várható időjárás Baranyában (forrás: köpönyeg.hu)

Péntek

Borult, párás, több helyen tartósan ködös időre számíthatunk. Néhol előfordulhat szitálás, hószállingózás, vagy ónos szitálás. Gyenge marad a délkeleti szél. -1 és +4 fok között alakul a hőmérséklet.

Szombat

Marad a borongós téli idő. Több helyen lesz párás, foltokban ködös a levegő. Hószállingózás, szitálás bárhol kialakulhat. Reggel -6, délután +1 fok körüli értékeket mérhetünk.

Vasárnap

Borult, párás marad az idő. Közben északnyugat felől elszórtan alakul ki csapadék: északon hó, délen havas eső, eső. A déli szél megélénkülhet. Még kitart a hideg: reggel -5, délután +1, +2 fok valószínű.

Hétfő

Erősen felhős, párás idő lesz. Északnyugat felől többfelé alakul ki eső, záporeső. A déli szél többfelé megélénkül. Enyhülés kezdődik: délen már +5, +10 fok is lehet, északkeleten hűvösebb marad az idő.

Orvosmeteorológia

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.