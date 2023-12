Szombaton kezdetben helyenként, délután egyre nagyobb területen várható csapadék eső, záporok formájában, az Alföldön egy-egy zivatar sem kizárt. Havazásra elsősorban a nyugati, az északnyugati és néhol az északi tájakon számíthatunk, de kezdetben ezeken a tájakon is eső, havas eső lehet a jellemző. A Dunántúlon helyenként átmenetileg ónos eső is eshet. Egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik, helyenként viharossá fokozódik az északnyugati szél, a havazással érintett dunántúli tájakon emiatt hófúvás is kialakulhat. Keleten, délkeleten még a déli-délnyugati szél lesz élénk, erős. Reggelre sokfelé pára, köd képződik. Hajnalban -1 és +11 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, a maximumok 0 és 18 fok között alakulhatnak, délen, délkeleten lesz enyhébb az idő.

Vasárnap az ország nagy részén már sok napsütésre számíthatunk, de északon, északkeleten és keleten több felhő lehet az égen, és ezeken a tájakon hózáporok, illetve kisebb havazás is kialakulhat. Reggel még a Dunántúl déli tájain is szállingózhat a hó. Sokfelé élénk, erős, kezdetben a Bakony térségében viharos lesz az északnyugati szél. A fagyos reggelt követően napközben -3 és +3 fok között alakul a hőmérséklet.

Orvosmeteorológia

Szombaton hidegfront érkezik északnyugat felől, így egyre többfelé kerülhetnek előtérbe a hidegfronti jellegű tünetek.

Emiatt fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás-ingadozás, keringési panaszok, szédülés, rosszullét egyaránt jelentkezhet.

Felerősödhetnek a kopásos erdetű ízületi fájdalmak is.

A szeles időben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat.

Alacsony lesz hő- és komfortérzetünk, a felhős, csapadékos idő miatt romolhat hangulatunk, közérzetünk.

Öltözzünk melegen, téliesen, illetve rétegesen, ugyanis sokfelé hideg, szeles idő várható.

Immunrendszerünk erősítése érdekében fogyasszunk vitamindús zöldségeket, gyümölcsöket, és ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű folyadék beviteléről sem!