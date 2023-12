A köd, rétegfelhőzet kiterjedése csökken és javulnak a látási viszonyok, azonban délnyugaton, valamint az északkeleti területeken tartósan borult, párás maradhat az idő, illetve a keleti megyékben lehet felhősebb az ég, másutt napos idő várható kevés fátyolfelhővel. Legfeljebb szitálás fordulhat elő a borult részeken. A nyugati, délnyugati szél csak helyenként élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 5 és 10 fok között valószínű, de a tartósan borult, párás részeken ennél több fokkal hidegebb marad az idő.

Hétfő

Általában gyengén felhős, napos idő várható, de főként hazánk északkeleti harmadán tartósabban megmaradhat a rétegfelhőzet, pára, köd. Számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb szitálás, ónos szitálás fordulhat elő néhol, elsősorban északkeleten. Mérsékelt lesz a légmozgás. A minimum-hőmérséklet -5 és +2 fok között várható. A maximum 1 és 11 fok között alakul, a tartósabban borult, párás tájakon lesz a hidegebb idő.

Kedd

Nagyobbrészt rétegfelhős, párás, ködös, kevesebb helyen gyengén felhős, napos időre számíthatunk. Elvétve előfordulhat szitálás, ónos szitálás. Mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban általában -6, +2, kora délután 1 és 12 fok között alakul, a tartósan borult, párás részeken lesz a hidegebb.

Orvosmeteorológia (koponyeg.hu)

Fronthatás nem terheli szervezetünket. Az arra érzékenyeknél hidegfronti hatásra jellemző tünetek jelentkezhetnek: feszültebbek, idegesebbek lehetnek, romolhat a koncentrációképességük, ami a balesetveszélyt is fokozza. A megfigyelések szerint ilyenkor a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő, görcsös fejfájás alakulhat ki. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. A párás, ködös idő a krónikus légúti betegeknek sem kedvez, panaszaik és tüneteik felerősödhetnek.