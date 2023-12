A szombat sokfelé indul párásan, ködösen, majd napközben szinte mindenhol kisüt a nap a felhők közül. Számottevő csapadék továbbra sem várható, legfeljebb szitálás, kezdetben esetleg ónos szitálás fordulhat elő a szürke, ködös tájakon. Helyenként élénk lesz a délnyugati, nyugati szél. Reggel -3 és +6, kora délután 6 és 14 fok között alakul a hőmérséklet, északon, északkeleten mérhetjük az alacsonyabb maximumokat.

Szilveszter reggelén is sokfelé találkozhatunk párás, ködös tájakkal, helyenként szitálás, gyenge eső is kialakulhat, néhol ónos szitálás sem kizárt. Napközben felhősebb, borongósabb, illetve naposabb tájakkal is találkozhatunk. Kisebb eső, zápor helyenként az északi tájakon fordulhat elő, majd késő este északon és északnyugaton már többfelé szükség lesz az esernyőkre. A déli-délkeleti szél sokfelé élénk, a Dunántúlon többfelé erős lesz. A borongós, szürke tájakon 2-6, máshol 7-14 fokra van kilátás napközben.

Orvosmeteorológia

Szombaton folytatódik a decemberhez képest enyhébb idő, emiatt a fokozottan érzékenyek körében az ország nagy részén továbbra is melegfronti tünetek jelentkezhetnek, migrén, gyulladásos panaszok és keringési problémák kialakulhatnak.

Ugyanakkor elsősorban az északi és az északkeleti tájakat egy hidegfront súrolja, de csak enyhébb tünetek jelentkezhetnek.

Az itt élők fejfájást, görcsös panaszokat is tapasztalhatnak.

A tartósabban ködös, nyirkos tájakon élők körében a kopásos eredetű ízületi panaszok felerősödhetnek, valamint bágyadtság, lehangoltság is előfordulhat.

Máshol a napos időszakok viszont jó hatással lesznek hangulatunkra, közérzetünkre, érdemes lesz kimozdulni egy nagyobb sétára, de vegyük figyelembe azt is, hogy egyre többfelé romolhat a levegő minősége a nyugodt idő hatására.

Réteges öltözet viselése ajánlott.

Immunrendszerünk erősítése érdekében fogyasszunk vitamindús zöldségeket, gyümölcsöket, és ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű folyadék beviteléről sem!