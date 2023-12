A délnyugati, déli és északkeleti megyékben tartósan borult, párás idő valószínű, az Észak-Dunántúlon és Budapest körül lehet legnaposabb az idő. Késő délutántól, estétől délnyugat felől beborul az ég, és estétől délnyugat felől elszórtan lehet eső. A délies szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 7 és 12 fok között alakul, a tartósan borult, ködös tájakon viszont ennél hidegebb lesz. Késő estére -1 és +8 fok közé csökken a hőmérséklet.

Szerda

Borult lesz az ég, országos eső várható. Hazánk déli felén jelentős mennyiség eshet, és ott egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Mérsékelt marad a légmozgás. Kora délutánra 2 és 9 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Északkeleten számíthatunk a hidegebb időre.

Csütörtök

A vastag, zárt frontfelhőzet távolodik, mögötte vékonyodik, szakadozik a felhőzet, de a keleti, északkeleti vármegyékben, esetleg az Alpokalján maradhatnak erősen felhős területek. Éjjel szórványosan, napközben csak helyenként valószínű eső, zápor. Estétől északkeleten néhol vegyes halmazállapot is lehet. Sokfelé megélénkül, időnként megerősödik az északnyugati, északi szél. Reggel 1, 6 fok várható, de északkeleten néhol gyenge fagy is előfordulhat. Kora délután általában 5, 10 fokot mérhetnek, északkeleten hűvösebb is lehet.