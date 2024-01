A most még a Dunántúl fölött lévő felhőzet lassanként az ország északkeleti fele fölé mozdul el, így a nap nagyobb részében az ország délnyugati felén napos időre van kilátás, ugyanakkor északkeleten délelőttől, a déli óráktól kezdődően többfelé erősen felhős vagy borult égre számíthatunk, arrafelé továbbra is előfordulhat hószállingózás. Az északnyugati, északi szél többfelé megélénkül, de olykor erős széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet a napos tájakon 0 és +4 fok között, míg keleten -2, -1 fok körül valószínű. Késő este -6, -1 fok valószínű.

Vasárnap

Általában gyengén vagy közepesen felhős lesz az ég. Csapadék általában nem várható, de az északi, északkeleti határ közelében néhol előfordulhat hószállingózás. A szélvédett tájakon ködfoltokra is számíthatunk. A nyugati, északnyugati, majd délnyugati szél sokfelé megélénkül, az északi országrészben helyenként megerősödik. Kora délután 1 és 7 fok között alakul a hőmérséklet.

Hétfő

Változóan, a déli országrészben helyenként erősebben felhős idő valószínű. Kevés helyen előfordulhat hószállingózás, délen átmenetileg havas eső, eső is lehet. A szélvédett vidékeken ködfoltok is képződnek. A délnyugati, majd a nyugati, északnyugati szél sokfelé megélénkül, főleg az északi országrészben helyenként megerősödik. Hajnalban -9 és 0, kora délután 1 és 7 fok közötti hőmérsékletet mérhetünk.