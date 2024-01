Kezdetben még nagyrészt borult lesz az ég és többfelé várható eső, zápor, délen egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Délelőtt északnyugat, nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, egyre több helyen süt ki a nap, de a keleti határvidéken késő délutánig erősen felhős, borult maradhat az ég. A Dunántúlon délelőtt, a keleti határvidéken délután áll el az eső. A déli óráktól az ország déli fele fölé magasszintű felhőzet érkezik, estétől nyugat felől északon is befelhősödik az ég. Az északnyugati, nyugati szél több helyen is megerősödik, de estére mindenütt mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 11 fok között alakul, Baranyában reggel állhat be a maximum. Késő estére -1 és +4 fok közé hűl le a levegő.

Kedd

Változóan felhős időre számíthatunk, majd sokfelé vastagszik a felhőzet. Estétől helyenként előfordulhat eső, záporeső, nagyobb eséllyel az északi országrészben. Hajnalra a szélvédett tájakon ködfoltok képződhetnek. A délnyugati, déli szél nagy területen megerősödik. Hajnalban többnyire -1 és +3, a szélvédett, gyengébben felhős körzetekben -4 és -2, kora délután általában 7 és 12, északkeleten 3 és 6 fok között alakul a hőmérséklet.

Orvosmeteorológia (koponyeg.hu)

Újév napján gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.