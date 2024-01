Várható időjárás Baranyában (forrás: köpönyeg.hu)

Péntek

Borult idő lesz. A déli területeken, valamint a Duna-Tisza-közén lesz csapadék: az esőt egyre inkább havas eső, havazás váltja fel. Napközben fokozatosan gyengül a hóesés, de a Duna vonalában akár estig szállingózhat a hó. Az északnyugati szél többfelé viharossá fokozódik, markáns lehűlés várható. 0, +1 fok körül alakul a csúcsérték.

Szombat

Észak felől tovább csökken a felhőzet, és szikrázó napsütés valószínű. Nem lesz már csapadék. Reggel -5, délután +3 fok körüli értékeket mérhetünk.

Vasárnap

Sok napsütés, friss téli idő lesz. Reggel ismét keményen fagyhat, délután is csak 0, +5 fok ígérkezik.

Hétfő és kedd

Változóan felhős időre van kilátás. Esetleg elvétve fordul elő szitálás, vagy hószállingózás. +1, +7 fok köré enyhülhet a levegő. Megélénkül a változó irányú szél.

Orvosmeteorológia

Erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.