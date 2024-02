Helyenként, nagyobb eséllyel a Dunántúlon fordulhat elő futó zápor, kis eséllyel esetleg egy-egy zivatar is. Az északnyugati szél nagy területen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 14 fok között valószínű.

Szerda

Közepesen, az északkeleti országrészben többnyire erősen felhős lesz az ég, főleg ott néhol előfordulhat zápor. Sokfelé megélénkül az északnyugati, nyugati, majd a délnyugati, déli szél. Hajnalban -3, +5, a kora délutáni órákban 9, 14 fokot mérhetünk.

Csütörtök

Nagyrészt közepesen vagy erősen felhős idő várható számottevő csapadék nélkül. Főleg a Dunántúlon sokfelé megerősödik a déli, délnyugati szél, helyenként viharos lökések is lesznek. A minimum-hőmérséklet -2, +7, a maximum 9, 16 fok között valószínű, északkeleten várható a hidegebb idő.

Orvosmeteorológia (koponyeg.hu)

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.