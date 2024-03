Orvosmeteorológia

Szerdán eleinte melegfronti hatásban lesz részünk a magasban zajló melegedés miatt, ami keringési problémákat, vérnyomás-ingadozást, rosszullétet okozhat. A feltámadó szél folyamatosan hozza napközben a meleg levegőt, így az érzékenyebbeknél migrén, fáradékonyság, dekoncentráltság is felléphet. A sokfelé szeles időben ingerültebbek, nyugtalanabbak, feszültebbek lehetünk, valamint tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok is. Este front érkezik, emiatt akkor átmenetileg hidegfronti tüneteket is tapasztalhatunk. Öltözzünk rétegesen! Immunrendszerünk erősítése érdekében fogyasszunk vitamindús zöldségeket, gyümölcsöket!