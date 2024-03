Vasárnap gyakran lesz felhős az ég, de rövid napos időszakokra többfelé számíthatunk. Eleinte északon, délutántól nyugat, délnyugat felől elszórtan alakulhat ki kisebb eső, zápor. Élénk, a Dunántúlon, estétől délen is erős lesz a déli-délkeleti szél. Melegszik az idő, hajnalban -1, +7 fok várható, délután 12 és 20 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Északkeleten lesz hűvösebb, délen pedig melegebb az idő.

Hétfőn felhős, borongós lesz az idő, délután kezd délnyugat felől csökkenni, szakadozni a felhőzet. Szinte országszerte előfordulhat eső, zápor, délnyugaton néhol zivatar is kialakulhat. A déli-délkeleti szelet több helyen élénk, délkeleten néhol erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 11-17 fok között várható.

Orvosmeteorológia

Ma ismét melegfronti tünetek terhelhetik meg szervezetünket. Fejfájás alakulhat ki, melyet a feltámadó délkeleti szél méginkább felerősíthet, emellett fokozódhatnak a gyulladásos panaszok is. Nagyobb eséllyel fordulhat elő vérnyomás-ingadozás, keringési probléma. A fáradtság, dekoncentráltság továbbra is jellemző lehet, különösen a felhősebb tájakon. A szeles időben alvászavarok, álmatlanság, nyugtalanság is jelentkezhet. Reggel a nyirkosabb, ködösebb tájakon a kopásos eredetű ízületi panaszok is felerősödhetnek. Öltözzünk rétegesen, immunrendszerünk erősítése érdekében fogyasszunk vitamindús zöldségeket, gyümölcsöket!