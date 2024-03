Várható időjárás Baranyában (forrás: köpönyeg.hu)

Csütörtök

A pár órás napsütés mellett gomolyfelhős lesz az ég. Elvétve fordul elő zápor. Gyenge marad a légmozgás. Reggel 3, délután 13 fok körüli értékeket mérhetünk.

Péntek

Nemzeti ünnepünk napján fátyol-és gomolyfelhők zavarják a többórás napsütést. Kicsi az esély csapadékra. 12 és 18 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.

Szombat

Nyugat, északnyugat felől gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, és elszórtan eső, zápor is kialakul. A nyugati szél megélénkül.

Vasárnap

Változóan felhős időre van kilátás. Csak néhol fordulhat elő zápor. Melegszik a levegő, délen akár 20 fok is lehet!

Orvosmeteorológia

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.