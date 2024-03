Több helyen előfordulhat zápor. Az északi, északkeleti szél a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti megyékben megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 11 fok között valószínű.

Péntek

Jobbára erősen felhős, illetve borult lesz az ég, a nap második felében azonban már vékonyodik, szakadozik a felhőzet. Szórványosan előfordul eső, záporeső, majd a délutáni óráktól csökken a csapadékhajlam. Helyenként megélénkül az északkeleti, majd a délkeleti szél. Hajnalban általában 0, +5 fok várható, de a szélvédett északkeleti tájakon -5, -1 fokot is mérhetnek. Kora délután 6, 12 fok valószínű.

Szombat

A ködfoltok megszűnése után eleinte még főleg rétegfelhőkre számíthatunk, majd a magasban is érkezik felhőzet délnyugat felől, emellett több-kevesebb napsütés is várható. Néhol előfordulhat gyenge eső, de számottevő csapadék nem valószínű. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a délkeleti szél. Hajnalban általában -1, +4 fokot mérhetünk, de a szélvédett északkeleti vidékeken hidegebb lehet. Kora délutánra 8 és 15 fok közé melegszik fel a levegő.

Orvosmeteorológia (koponyeg.hu)

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.