Délelőtt általában fátyolfelhős, napos idő várható, északkeleten lehet több a gomolyfelhő. Délutántól délnyugat felől mindenütt megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Csapadék napközben nem valószínű. Estétől kisebb eséllyel néhol zápor előfordulhat. A délnyugati élénk szelet nagy területen kísérik erős, néhol viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 16 és 21 fok között alakul.

Csütörtök

Éjjel erősen, napközben változóan felhős időre számíthatunk, általában többórás, északkeleten kevesebb napsütéssel. Az esti órákban vastagabb, összefüggőbb felhőzet érkezhet. Elszórtan előfordul eső, zápor, nagyobb eséllyel északon, északkeleten. A nyugati szelet sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérik. Hajnalban 6, 12, délután 18, 23 fok várható, délen mérhetik a magasabb értékeket.

Péntek

Változóan felhős időre van kilátás általában többórás napsütéssel. Helyenként előfordulhat eső, zápor, nagyobb eséllyel északkeleten. Élénk, helyenként erős lökések kísérik a nyugati, északnyugati szelet. A minimum 7 és 12, a maximum-hőmérséklet 20 és 25 fok között várható, délen lesz a melegebb idő.

Orvosmeteorológia (koponyeg.hu)

Erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.