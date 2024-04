A fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható, csapadék nem lesz. Az északias szelet élénk széllökések kísérik, délutánra mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között valószínű.

Szombat

Napos időre számíthatunk gomoly-, illetve fátyolfelhőkkel, északkeleten lehet átmenetileg több felhő. Csapadék nem valószínű. Több helyen megélénkül az északnyugati szél, majd délnyugatira fordul a légmozgás. Hajnalban 6, 13, délután 22, 27 fok várható.

Vasárnap

Nagyrészt fátyolfelhős, napos idő várható, éjjel azonban északon helyenként már vastagabb felhőtömbök is lehetnek, addig csapadék nem valószínű. Többfelé élénk, néhol erős lökések kísérik a délnyugati, déli szelet. A hajnali 7, 14 fokról 26 és 31 fok közé melegedhet fel a levegő.

Orvosmeteorológia (koponyeg.hu)

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.