Péntek este érte el az a hatalmas napkitörés bolygónkat, aminek hatására ismét a sarki fényt csodálhattuk meg Baranya területén. A Meteo Mecsek közösségi oldalának tájékoztatása alapján pénteken és szombaton több hullámban is érzékelhető volt a csodás fényjáték.

Hogyan alakulhatott ki?

Az elmúlt időszakban az AR3664 katalógusjelű napfolt jelentősen megnagyobbodott a Nap felszínén. Ez az óriás méretű képződmény felkeltette a Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatal (NOAA) Űridő-előrejelző Központjának figyelmét is. A szervezet szerint ez a jelenség egy nagyobb napkitörés előjelének számított, amely május 9-én ténylegesen is bekövetkezett. Először csak kisebb kitöréseket észleltek, majd csütörtök reggel egy meglehetősen erős, X-osztályú napkitörés történt.

A napkitörés során keletkezett töltött részecskék péntek éjjeltől szombatra virradóra érték el a Földet. Ennek következtében a magasabb szélességeken ismét lenyűgöző sarki fényt lehetett megfigyelni. A szakértők szerint a geomágneses aktivitást mérő KP-index értéke elérte a 8,33-at is, ami rendkívül magas és annak a következménye, hogy jól látható volt Magyarország és Baranya területén is a jelenség pénteken és szombaton éjszaka is.