Erőteljes gomolyfelhő-képződés várható, így napközben erősen felhős, sőt akár borult időszakokra is számítani kell. Délutánig döntően az ország északkeleti harmadán, majd délutántól már a Dunántúl nyugati és délnyugati, déli részein is több helyen várható zápor, helyenként zivatar. A nyugati szél élénk, olykor erős lesz, délutántól mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 21 és 27 fok között várható.

Szerda

Északon vastag és zárt felhőtömbök boríthatják be az eget, csak rövid napos időszakokra van kilátás. Ezzel szemben délen több napsütés ígérkezik. Az ország több pontján számíthatunk esőre, záporesőre, főleg délen zivatarra - utóbbiak környezetében fordulhatnak elő átmenetileg erős széllökések, de zivataroktól függetlenül is sokfelé megélénkül az északi, északkeleti irányú szél. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 9 és 15 fok között alakul. A csúcsérték általában 15 és 21 fok között várható, de délen, délkeleten ennél egy-két fokkal melegebb is lehet.

Csütörtök

Reggelre csökken a felhőzet, napközben már általában sok napsütésre számíthatunk, csupán délkeleten, keleten lehet több a felhő. Arrafelé kisebb eső előfordulhat. Nagy területen élénk lesz az északi, északkeleti szél. A hajnali 5, 12 fokról 19 és 24 fok közé melegszik fel a levegő.

Orvosmeteorológia (koponyeg.hu)

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.